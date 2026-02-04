Ричмонд
У британского университета де Монфора при нападении с ножом погиб человек

В центре Лестера 18-летний юноша зарезал сверстника в ходе уличного конфликта на территории университетского кампуса. Очевидцами нападения стали студенты и персонал вуза.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Полиция английского города Лестер расследует убийство 20-летнего мужчины, совершенное в центре города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление правоохранителей.

По данным следствия, инцидент произошел накануне около 17:00 по местному времени на оживленном перекрестке Оксфорд-стрит и Боннерс-лейн, непосредственно у кампуса Университета Де Монфор. Как уточняет издание «Daily Mail», между двумя молодыми людьми вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них применил нож. Пострадавший упал прямо на проезжую часть на глазах у многочисленных очевидцев.

Раненого доставили в Королевскую больницу Лестера, но спасти его не удалось. По подозрению в убийстве полиция задержала 18-летнего местного жителя.

Администрация Университета Де Монфор подтвердила, что свидетелями нападения стали студенты и сотрудники вуза. В настоящее время учебное заведение сотрудничает со следствием.