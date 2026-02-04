У британского университета де Монфора при нападении с ножом погиб человек

По данным следствия, инцидент произошел накануне около 17:00 по местному времени на оживленном перекрестке Оксфорд-стрит и Боннерс-лейн, непосредственно у кампуса Университета Де Монфор. Как уточняет издание «Daily Mail», между двумя молодыми людьми вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них применил нож. Пострадавший упал прямо на проезжую часть на глазах у многочисленных очевидцев.