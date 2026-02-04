Мэр Уфы дал коммунальщикам сутки на устранение последствий снегопада

На оперативном совещании в мэрии мэр заявил, что снегопад закончился и «время пошло». Он потребовал от управляющих компаний, муниципального контроля и Центра общественной безопасности немедленно начать устранять недочеты в уборке. По его словам, пока он воздерживается от выводов, чтобы дать службам возможность поработать.