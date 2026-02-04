Мэр Уфы дал коммунальщикам сутки на устранение последствий снегопада

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев поставил задачу коммунальным службам в срочном порядке убрать последствия снегопада. Оценить, как они справятся, он планирует уже в четверг, 5 февраля.
На оперативном совещании в мэрии мэр заявил, что снегопад закончился и «время пошло». Он потребовал от управляющих компаний, муниципального контроля и Центра общественной безопасности немедленно начать устранять недочеты в уборке. По его словам, пока он воздерживается от выводов, чтобы дать службам возможность поработать.
Мавлиев также отметил, что в этом году погода испытывает городские службы на прочность из-за серьезных перепадов температур. Например, прошедший январь оказался в среднем на шесть градусов холоднее климатической нормы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.