Мэр Уфы дал коммунальщикам сутки на устранение последствий снегопада

Глава администрации Уфы проверит работу по уборке снега 5 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев поставил задачу коммунальным службам в срочном порядке убрать последствия снегопада. Оценить, как они справятся, он планирует уже в четверг, 5 февраля.

На оперативном совещании в мэрии мэр заявил, что снегопад закончился и «время пошло». Он потребовал от управляющих компаний, муниципального контроля и Центра общественной безопасности немедленно начать устранять недочеты в уборке. По его словам, пока он воздерживается от выводов, чтобы дать службам возможность поработать.

Мавлиев также отметил, что в этом году погода испытывает городские службы на прочность из-за серьезных перепадов температур. Например, прошедший январь оказался в среднем на шесть градусов холоднее климатической нормы.

