Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области директора предприятия осудили за преднамеренное банкротство

Первое в России дело о хищении кредитных средств через банкротство рассмотрели на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области директора коммерческой организации осудили за мошенничество в сфере кредитования, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По информации ведомства, руководтель организации обратился в банк за кредитом, предоставив ложные сведения о своей зарплате. Затем, пытаясь уйти от финансоых обязательств, он обратился в суд и добился своего банкротства.

При этом крединый долг так и остался непогашенным, в итоге ущерб составил 2,3 млн рублей.

Первоначально приговор вынесли в Каменском районном суде. Тогда нарушитель получил 1 год и 4 месяца колонии общего режима. После этого уже в Ростовском областном суде наказание ужесточили, увеличив срок заключения в колонии до 2 лет.

— Это дело стало одним из первых в стране случаев привлечения гражданина к уголовной ответственности за хищение средств кредитных организаций путем признания физического лица банкротом, — отмечают в УФСБ.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.