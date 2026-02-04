В Ростовской области директора предприятия осудили за преднамеренное банкротство

В Ростовской области директора коммерческой организации осудили за мошенничество в сфере кредитования, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
По информации ведомства, руководтель организации обратился в банк за кредитом, предоставив ложные сведения о своей зарплате. Затем, пытаясь уйти от финансоых обязательств, он обратился в суд и добился своего банкротства.
При этом крединый долг так и остался непогашенным, в итоге ущерб составил 2,3 млн рублей.
Первоначально приговор вынесли в Каменском районном суде. Тогда нарушитель получил 1 год и 4 месяца колонии общего режима. После этого уже в Ростовском областном суде наказание ужесточили, увеличив срок заключения в колонии до 2 лет.
— Это дело стало одним из первых в стране случаев привлечения гражданина к уголовной ответственности за хищение средств кредитных организаций путем признания физического лица банкротом, — отмечают в УФСБ.
