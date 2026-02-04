Возгорание в торговом павильоне потушили в Аксайском районе Ростовской области

Вызов в поселок Верхнетемерницкий Щепкинского сельского поселения поступил в 8:14. Горение происходило в постройке на Обсерваторной, 28. В 8:34 пламя локализовали на площдаи в 25 кв. метров, в 8:47 пожар ликвидировали.