Возгорание в торговом павильоне потушили в Аксайском районе Ростовской области

Аксайские пожарные поутшили возгорание в торговом павильоне в поселке Верхнетемерницком.

Источник: Комсомольская правда

Пожар в торговом павильоне потушили в Аксайском районе Ростовской облатси утром 4 февраля. Об этом сообщили в телеграм-канале районного управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МБУ АР «УПЧС»).

Вызов в поселок Верхнетемерницкий Щепкинского сельского поселения поступил в 8:14. Горение происходило в постройке на Обсерваторной, 28. В 8:34 пламя локализовали на площдаи в 25 кв. метров, в 8:47 пожар ликвидировали.

— Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются, — добавили в экстренной службе.

