Задолженность уфимцев за коммунальные услуги превысила 2,6 миллиарда рублей

По ее словам, за прошлый год долг удалось сократить на 120 миллионов рублей, или на 10%. Однако на 1 января 2026 года его сумма все равно составила 2,642 миллиарда. Более 2 млрд рублей приходится на долги перед управляющими компаниями, ТСЖ и городскими жилищными хозяйствами. «Уфаводоканал» недополучил 224 миллиона, а специализированное автопредприятие по уборке города — 381 миллион.