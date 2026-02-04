Задолженность уфимцев за коммунальные услуги превысила 2,6 миллиарда рублей

В Уфе общая задолженность жителей за коммунальные услуги, несмотря на общее снижение, остается очень высокой — более 2,6 миллиарда рублей. Об этом на совещании в мэрии сообщила гендиректор «ЕРКЦ Уфы» Айгуль Винникова.
По ее словам, за прошлый год долг удалось сократить на 120 миллионов рублей, или на 10%. Однако на 1 января 2026 года его сумма все равно составила 2,642 миллиарда. Более 2 млрд рублей приходится на долги перед управляющими компаниями, ТСЖ и городскими жилищными хозяйствами. «Уфаводоканал» недополучил 224 миллиона, а специализированное автопредприятие по уборке города — 381 миллион.
Мэр Ратмир Мавлиев, комментируя эти цифры, отметил, что они очень велики. Он подчеркнул, что такие суммы ежемесячно недополучают предприятия, которые лишаются средств на зарплаты сотрудников, включая дворников, на оперативные расходы и ремонт. Мавлиев призвал жителей к платежной дисциплине, заявив, что невозможно требовать качественных услуг, если за них не платить.
