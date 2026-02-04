В Воронеже мужчину осудили по делу о госизмене

По данным суда, житель Воронежа Антон Осипенко был приговорен в 2024 году к 9 годам 10 месяцам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 8 месяцев за попытку вступить в подразделение ВСУ для участия в боевых действиях против России. Апелляционная инстанция с учетом наличия у Осипенко малолетнего ребенка смягчила основное и дополнительное наказания на один месяц. Осужденный подал кассационную жалобу в Верховный суд.