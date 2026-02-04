В Иркутской области почти 80 человек стали жертвами мошенников за январь

Для сравнения, в январе 2025 года было зафиксировано 100 случаев мошенничества. Ущерб составил 61 миллион рублей. В ответ на рост преступности, с 5 июля 2025 года вступил в силу дополнительная ответственность за продажу банковских карт. Это сделано для того, чтобы пресечь вывод денежных средств, похищенных аферистами.