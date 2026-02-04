Водитель в Бресте смертельно травмировал пенсионерку и скрылся с места ДТП

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Смертельное ДТП произошло сегодня в Бресте — под колесами автомобиля GAZ оказалась пожилая женщина, несмотря на усилия медиков пенсионерку спасти не удалось, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Там уточнили, что трагедия разыгралась после полудня на одной из центральных улиц областного центра, после наезда на женщину водитель скрылся с места ДТП.
«Сегодня около 13:05 часов 23-летний водитель, управляя автомобилем GAZ, вблизи дома № 16 по улице К. Маркса, при движении задним ходом не убедился в безопасности выполняемого маневра и совершил наезд на 73-летнюю женщину-пешехода», — сказано в Telegram-канале регионального УВД.
Подчеркивается, что водитель скрылся с места происшествия, но был оперативно задержан сотрудниками ГАИ.
«В результате ДТП, несмотря на предпринятые медиками усилия, женщина-пешеход скончалась на месте происшествия. Следствием будет дана правовая оценка», — сказано в сообщении.
В связи со случившимся в Госавтоинспекции напомнили, что при совершении ДТП водитель обязан оставаться на месте и по возможности оказать помощь пострадавшему, также он должен сообщить о произошедшем медикам и милиции.
«Не всегда при наезде на пешехода или велосипедиста виновным признают водителя. Однако оставление места ДТП — это отягчающее обстоятельство! Учитывая проводимые сотрудниками милиции мероприятия и используемые технологии, в 100% случаев скрывшихся задерживают», — обратили внимание в ГАИ.