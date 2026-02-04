12-летний школьник умер от сердечного приступа под Волгоградом

В Камышинском районе Волгоградской области произошла страшная трагедия: 12-летний ученик из города Петров Вал скончался от сердечного приступа. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на данные регионального следственного комитета.
По предварительной информации, мальчик почувствовал себя плохо и потерял сознание прямо недалеко от школы 2 февраля. Учителя незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Ребенка быстро доставили в больницу, но, к сожалению, врачи не смогли спасти его.
Сейчас следователи проводят тщательную проверку по факту случившегося. Они назначили ряд экспертиз, чтобы точно установить причины развития приступа и обстоятельства, которые привели к столь ранней и внезапной смерти.