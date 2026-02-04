Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

12-летний школьник умер от сердечного приступа под Волгоградом

Следователи выясняют причины внезапной смерти мальчика в Камышинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Камышинском районе Волгоградской области произошла страшная трагедия: 12-летний ученик из города Петров Вал скончался от сердечного приступа. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на данные регионального следственного комитета.

По предварительной информации, мальчик почувствовал себя плохо и потерял сознание прямо недалеко от школы 2 февраля. Учителя незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Ребенка быстро доставили в больницу, но, к сожалению, врачи не смогли спасти его.

Сейчас следователи проводят тщательную проверку по факту случившегося. Они назначили ряд экспертиз, чтобы точно установить причины развития приступа и обстоятельства, которые привели к столь ранней и внезапной смерти.