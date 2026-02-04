12-летний школьник умер от сердечного приступа под Волгоградом

По предварительной информации, мальчик почувствовал себя плохо и потерял сознание прямо недалеко от школы 2 февраля. Учителя незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Ребенка быстро доставили в больницу, но, к сожалению, врачи не смогли спасти его.