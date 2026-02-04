Ричмонд
Стендап-комика из Ейска, оскорбившего участника СВО, отправили в колонию

Кроме этого, он обязан выплатить большой штраф.

Источник: t.me/moscowcourts

Мещанский суд столицы постановил приговорить стендап-комика Артемия Останина (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), уроженца кубанского города Ейска, к заключению в исправительной колонии общего режима сроком на 5 лет и 9 месяцев. Его обвиняли в нарушении законов, защищающих достоинство участников специальной военной операции, и оскорблении религиозных чувств верующих.

По версии следствия, в ходе публичных выступлений Останин позволил себе насмешливые комментарии относительно пострадавших бойцов, служивших на передовой, а также произнес ряд реплик, воспринятых как оскорбительные для верующих граждан. Эти моменты были зафиксированы видеокамерой и позже распространены через социальные сети, вызвав широкий общественный резонанс.

Напомним, в июне прошлого года Останина задержали в Белоруссии, откуда затем экстрадировали в Россию. По его словам, в момент задержания он подвергся физическому насилию. Затем он был арестован и включен в список лиц, признанных террористами и экстремистами.

В ходе судебного процесса защита настаивала на оправдании клиента, утверждая, что все произошедшее — результат неверного восприятия творческих экспериментов артиста и недопонимания публики. Тем не менее факт совершения им преступлений сочли доказанным.

Кроме основного срока, Останину предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей и соблюсти ограничение в виде запрета управлять сайтами в течение последующих трех лет, сообщает ТАСС.

Это событие еще раз подчеркнуло необходимость соблюдения границ дозволенного даже в творческой деятельности, особенно когда речь идет о защите чувств соотечественников и общественных ценностей.