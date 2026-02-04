В центре Уфы появятся новые платные парковочные места

Напомним, платные парковки в Уфе начали работать с 27 июня прошлого года. По данным за первые полгода, системой воспользовались почти 114 тысяч человек, и большинство из них хотя бы раз оплатили стоянку. Всего было зафиксировано около 854 тысяч оплат. При этом, как отмечают в мэрии, в среднем машины теперь стоят на месте всего один-два часа, а не по шесть-восемь, как было раньше. Из-за этого в центре города стало проще найти, где припарковаться.