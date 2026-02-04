В центре Уфы появятся новые платные парковочные места

Власти Уфы решили расширить зону платных парковок в центре города. Несмотря на то что их введение уже помогло навести порядок и снизить количество машин, брошенных где попало, на некоторых участках до сих пор сложно найти свободное место. Именно поэтому было принято решение увеличить территорию действия проекта, как сообщил на совещании в мэрии начальник управления транспорта Олег Хмарин.
Соответствующее решение уже принято городской комиссией по безопасности дорожного движения. Сейчас документы, которые закрепят новые границы, проходят согласование в прокуратуре.
По плану, в действующую зону войдут улицы Гоголя, Карла Маркса, Театральная, Мустая Карима, Ленина, Крупской, Цюрупы, Заки Валиди, Свердлова, Кирова, Достоевского, Революционная, Ивана Якутова и Краснодонская. Всего планируется добавить 2206 платных машино-мест. В итоге в городе будет 3394 таких места, из которых 350 специально отведены для автомобилей инвалидов.
Напомним, платные парковки в Уфе начали работать с 27 июня прошлого года. По данным за первые полгода, системой воспользовались почти 114 тысяч человек, и большинство из них хотя бы раз оплатили стоянку. Всего было зафиксировано около 854 тысяч оплат. При этом, как отмечают в мэрии, в среднем машины теперь стоят на месте всего один-два часа, а не по шесть-восемь, как было раньше. Из-за этого в центре города стало проще найти, где припарковаться.
