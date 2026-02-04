Бывшего замглавы Карелии будут судить за взятки

Самую крупную взятку он получил за покровительство коммерческой фирме, которая поставляла питание в больницы и другие медучреждения. Более 30 млн рублей передавались через посредника в течение пяти лет. Взамен чиновник обеспечивал компании необоснованные преимущества при заключении госконтрактов.