Бывшего замглавы Карелии будут судить за взятки

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Республики Карелия. Чиновника, который также занимал пост мэра Петрозаводска, обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, преступная схема действовала с 2017 по 2022 год. В это время фигурант работал заместителем главы Карелии, а затем возглавлял Петрозаводск.
Самую крупную взятку он получил за покровительство коммерческой фирме, которая поставляла питание в больницы и другие медучреждения. Более 30 млн рублей передавались через посредника в течение пяти лет. Взамен чиновник обеспечивал компании необоснованные преимущества при заключении госконтрактов.
В 2020 году, будучи замглавы республики, обвиняемый получил 3,1 млн рублей от гендиректора строительной фирмы. Посредниками выступили сотрудники государственного оздоровительного учреждения.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». В ближайшее время рассмотрение дела начнется в суде.