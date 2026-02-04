Ричмонд
Бывшего замглавы Карелии будут судить за взятки

Бывший замглавы Карелии и экс-мэр Петрозаводска предстанет перед судом. Ему вменяют получение взяток на 33 млн рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Республики Карелия. Чиновника, который также занимал пост мэра Петрозаводска, обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, преступная схема действовала с 2017 по 2022 год. В это время фигурант работал заместителем главы Карелии, а затем возглавлял Петрозаводск.

Самую крупную взятку он получил за покровительство коммерческой фирме, которая поставляла питание в больницы и другие медучреждения. Более 30 млн рублей передавались через посредника в течение пяти лет. Взамен чиновник обеспечивал компании необоснованные преимущества при заключении госконтрактов.

В 2020 году, будучи замглавы республики, обвиняемый получил 3,1 млн рублей от гендиректора строительной фирмы. Посредниками выступили сотрудники государственного оздоровительного учреждения.

В ходе расследования велась масштабная работа: было допрошено более 80 свидетелей, а следственные действия проводились на территории шести регионов России. Оперативное сопровождение дела вели сотрудники ФСБ и БЭП МВД Карелии.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». В ближайшее время рассмотрение дела начнется в суде.