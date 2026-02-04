Под Гомелем водитель грузовика снес остановку общественного транспорта

В среду, 4 февраля, примерно в 14.50 в Гомельском районе 22-летний водитель, находившийся за рулем грузового автомобиля МАЗ, ехал по автодороге Н-4126 «Солнечная-Осовцы». В какой-то момент водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта «Деревня Осовцы». На опубликованных фото видно, что остановка разрушена. В ГАИ добавили, что водитель с травмами был доставлен в больницу.