Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усолье-Сибирском оштрафовали водителя, который чуть не сбил детей на «зебре»

Трагедии удалось избежать благодаря другому автомобилисту, который подал звуковой сигнал.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усолье-Сибирском оштрафовали водителя, который чуть не сбил детей на на пешеходном переходе. Тревожное видео, опубликованное в социальных сетях 31 января 2026 года, показывает, как водитель иномарки с опасной скоростью пронесся через пешеходный переход, когда в этот момент по нему шли дети. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Водитель пояснил, что поздно заметил пешеходов и не успел затормозить УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

— Трагедии удалось избежать благодаря другому автомобилисту, который подал звуковой сигнал, предупредив детей, — уточнили в пресс-службе полиции.

Сотрудники ведомства нашли и задержали нарушителя. Им оказался парень, который получил водительские права в октябре прошлого года. Водитель пояснил, что поздно заметил пешеходов и не успел затормозить. Молодого человека привлекли к ответственности, теперь ему предстоит заплатить штраф 1500 тысячи рублей.