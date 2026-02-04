В Усолье-Сибирском оштрафовали водителя, который чуть не сбил детей на «зебре»

В Усолье-Сибирском оштрафовали водителя, который чуть не сбил детей на на пешеходном переходе. Тревожное видео, опубликованное в социальных сетях 31 января 2026 года, показывает, как водитель иномарки с опасной скоростью пронесся через пешеходный переход, когда в этот момент по нему шли дети. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.