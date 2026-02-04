В Усолье-Сибирском оштрафовали водителя, который чуть не сбил детей на «зебре»

В Усолье-Сибирском оштрафовали водителя, который чуть не сбил детей на на пешеходном переходе. Тревожное видео, опубликованное в социальных сетях 31 января 2026 года, показывает, как водитель иномарки с опасной скоростью пронесся через пешеходный переход, когда в этот момент по нему шли дети. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Водитель пояснил, что поздно заметил пешеходов и не успел затормозить УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
— Трагедии удалось избежать благодаря другому автомобилисту, который подал звуковой сигнал, предупредив детей, — уточнили в пресс-службе полиции.
Сотрудники ведомства нашли и задержали нарушителя. Им оказался парень, который получил водительские права в октябре прошлого года. Водитель пояснил, что поздно заметил пешеходов и не успел затормозить. Молодого человека привлекли к ответственности, теперь ему предстоит заплатить штраф 1500 тысячи рублей.