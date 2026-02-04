В Тамбовской области сошел с рельсов и загорелся поезд. Видео

Крупная авария произошла на железной дороге в Тамбовской области. На станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда, после чего начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Инцидент случился сегодня в 15:34 по московскому времени. После схода вагонов воспламенился перевозимый бензин.
Ранее телеграм-канал 112 сообщал о взрывах и сильном задымлении в районе станции.
По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. На место уже направлены пожарные и восстановительные поезда. Создан оперативный штаб для ликвидации последствий аварии.
Движение через станцию временно приостановлено. В РЖД предупредили, что ожидаются задержки поездов южного направления.