В Тамбовской области сошел с рельсов и загорелся поезд. Видео

В Тамбовской области загорелся грузовой состав с бензином после схода с рельсов. Очевидцы сообщают о взрывах. Движение через станцию Кочетовка-2 перекрыто.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Крупная авария произошла на железной дороге в Тамбовской области. На станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда, после чего начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Инцидент случился сегодня в 15:34 по московскому времени. После схода вагонов воспламенился перевозимый бензин.

Ранее телеграм-канал 112 сообщал о взрывах и сильном задымлении в районе станции.

По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. На место уже направлены пожарные и восстановительные поезда. Создан оперативный штаб для ликвидации последствий аварии.

Движение через станцию временно приостановлено. В РЖД предупредили, что ожидаются задержки поездов южного направления.