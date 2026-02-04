В Бурятии мужчина застрелил друга, перепутав его со стаканом с кипятком

В Тарбагатайском районе Бурятии перед судом предстал мужчина, который обвиняется в смерти приятеля. Компания друзей решила пострелять по стакану с кипятком из карабина.
— Отойдя на 120 метров, стрелок прицелился и, увидев тепловое излучение, ошибочно решил, что это мишень. Мужчина дважды нажал на курок, и одна из пуль попала в шею его друга. Он умер на месте от обильного кровотечения, — стало известно КП-Иркутск из материалов дела Верховного суда Бурятии.
Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил ему наказание в виде года исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства. Характеристика осужденного и его участие в волонтерских проектах не помогли смягчить приговор.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что администратор турбазы получил срок за смерть мужчины на водохранилище. Одним летним днем в 2025 году семья из Усть-Илимска решила поплавать на катамаране. Как вдруг 13-летний мальчик упал за борт, отец сразу же бросился на помощь сыну.