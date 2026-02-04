В Бурятии мужчина застрелил друга, перепутав его со стаканом с кипятком

— Отойдя на 120 метров, стрелок прицелился и, увидев тепловое излучение, ошибочно решил, что это мишень. Мужчина дважды нажал на курок, и одна из пуль попала в шею его друга. Он умер на месте от обильного кровотечения, — стало известно КП-Иркутск из материалов дела Верховного суда Бурятии.