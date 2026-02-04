Трамвай сошел с рельсов возле станции Ручьи в Калининском районе

Возле станции «Ручьи» в Калининском районе Петербурга трамвай сошел с рельсов. Об этом сообщил телеграм-канал «Мегаполис». По словам очевидцев, все произошло днем 4 февраля на конечной станции трамвая. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал — в салоне трамваев не было пассажиров. Из-за происшествия маршрут трамвая № 100 был временно изменен.