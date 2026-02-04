Трамвай сошел с рельсов возле станции Ручьи в Калининском районе

Возле станции «Ручьи» в Калининском районе Петербурга трамвай сошел с рельсов. Об этом сообщил телеграм-канал «Мегаполис». По словам очевидцев, все произошло днем 4 февраля на конечной станции трамвая. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал — в салоне трамваев не было пассажиров. Из-за происшествия маршрут трамвая № 100 был временно изменен.
— Трамвай временно следует от конечной станции «Придорожная аллея» по обычной трассе до станции «проспект Луначарского», от станции «железнодорожная станция “Ручьи”» по проспекту Науки, проспекту Культуры, проспекту Луначарского до проспекта Энгельса, далее по стандартной трассе до конечной станции «Придорожная аллея», — отметили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».
К слову, вагон оперативно вернули обратно на рельсы бригады аварийно-восстановительной службы ГЭТ. Движение на линии восстановлено и идет в обычном режиме.