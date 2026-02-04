Ричмонд
Три человека пострадали при столкновении УАЗа с тепловозом под Калининградом

Госавтоинспекция Калининградской области выясняет обстоятельства аварии на железнодорожном переезде, в результате которой пострадали три человека. УАЗ выехал на пути перед приближающимся локомотивом; все пострадавшие госпитализированы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Днем 4 февраля в Гвардейском районе произошло серьезное ДТП на железнодорожном переезде. Автомобиль УАЗ столкнулся с локомотивом, в результате чего три человека оказались в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области.

Авария случилась в 12:50 на 20-м километре автодороги «Калининград — Знаменск — Неман», в районе поселка Озерки.

По предварительным данным, 53-летний водитель выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся тепловозом. Избежать удара не удалось.

В результате столкновения травмы получили сам водитель и двое его пассажиров. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента.