Три человека пострадали при столкновении УАЗа с тепловозом под Калининградом

Днем 4 февраля в Гвардейском районе произошло серьезное ДТП на железнодорожном переезде. Автомобиль УАЗ столкнулся с локомотивом, в результате чего три человека оказались в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области.
Авария случилась в 12:50 на 20-м километре автодороги «Калининград — Знаменск — Неман», в районе поселка Озерки.
По предварительным данным, 53-летний водитель выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся тепловозом. Избежать удара не удалось.
В результате столкновения травмы получили сам водитель и двое его пассажиров. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента.