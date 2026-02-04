Три человека пострадали при столкновении УАЗа с тепловозом под Калининградом

Днем 4 февраля в Гвардейском районе произошло серьезное ДТП на железнодорожном переезде. Автомобиль УАЗ столкнулся с локомотивом, в результате чего три человека оказались в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области.