Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Ростова обвинили в убийстве, дело рассмотрит суд

Убийство во время ссоры: дело в отношении 45-летнего ростовчанина передали в суд.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 45-летний мужчина предстанет перед судом после обвинения в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным следствия, в ноябре 2025 года ростовчанин в состоянии опьянения поссорился со знакомым и напал на него со стеклянной бутылкой. Пострадавший получил смертельную травму.

После произошедшего следователи провели допрос, потом подозреваемого взяли под стражу. Дело будет слушаться по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), по указанному обвинению подсудимому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.