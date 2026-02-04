Жителя Ростова обвинили в убийстве, дело рассмотрит суд

В Ростове-на-Дону 45-летний мужчина предстанет перед судом после обвинения в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
По данным следствия, в ноябре 2025 года ростовчанин в состоянии опьянения поссорился со знакомым и напал на него со стеклянной бутылкой. Пострадавший получил смертельную травму.
После произошедшего следователи провели допрос, потом подозреваемого взяли под стражу. Дело будет слушаться по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), по указанному обвинению подсудимому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
