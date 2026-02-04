Ричмонд
Mash на Мойке: более 25 учеников отравились в одной из школ Петербурга

В Невском районе Петербурга приостановлены очные занятия в СОШ № 39 из-за противоэпидемиологических мероприятий. По сообщениям СМИ, десятки детей обратились за медпомощью с симптомами отравления.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Невском районе города зафиксирована вспышка ротавируса в средней общеобразовательной школе № 39. Учебное заведение переведено на карантин, а все учащиеся отправлены на дистанционное обучение. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

По предварительным данным, симптомы отравления проявились более чем у 25 детей. Родственники пострадавших сообщают, что некоторые ученики были госпитализированы. У всех пострадавших наблюдаются схожие симптомы, включая рвоту и диарею.

Массовые жалобы на недомогание начали поступать несколько дней назад, и родители связывают происходящее с питанием в школьной столовой. Сообщается, что в день объявления карантина пищеблок был закрыт, а доступ к нему был ограничен.

Администрация школы официально уведомила о переходе на удаленный формат обучения и начале мероприятий по дезинфекции помещений.