Проходящие через Воронеж поезда задержали из-за схода вагонов с горючим

Восемь пассажирских поездов, следующих через Воронежскую область, задерживаются в пути. Об этом сообщили в РЖД в среду, 4 января.
Причиной отставания от графика стал сход грузовых вагонов с горючим на ж/д станции Кочетовка-2 в Тамбовской области.
Задерживаются следующие поезда:
№ 3 Кисловодск — Москва;
№ 27 Симферополь — Москва;
№ 35 Адлер — Санкт-Петербург;
№ 37 Имеретинский курорт — Нижний Новгород;
№ 101 Адлер — Москва;
№ 139 Кисловодск — Архангельск;
№ 266 Москва — Новороссийск;
№ 739 Воронеж — Москва.
Сейчас решается вопрос о пропуске поездов в объезд по альтернативному маршруту. Для скорейшего восстановления движения принимаются все необходимые меры.