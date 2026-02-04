Ричмонд
Проходящие через Воронеж поезда задержали из-за схода вагонов с горючим

ЧП произошло в Тамбовской области.

Источник: АиФ Воронеж

Восемь пассажирских поездов, следующих через Воронежскую область, задерживаются в пути. Об этом сообщили в РЖД в среду, 4 января.

Причиной отставания от графика стал сход грузовых вагонов с горючим на ж/д станции Кочетовка-2 в Тамбовской области.

Задерживаются следующие поезда:

№ 3 Кисловодск — Москва;

№ 27 Симферополь — Москва;

№ 35 Адлер — Санкт-Петербург;

№ 37 Имеретинский курорт — Нижний Новгород;

№ 101 Адлер — Москва;

№ 139 Кисловодск — Архангельск;

№ 266 Москва — Новороссийск;

№ 739 Воронеж — Москва.

Сейчас решается вопрос о пропуске поездов в объезд по альтернативному маршруту. Для скорейшего восстановления движения принимаются все необходимые меры.