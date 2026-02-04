Жителя Татарстана обвинили в истязании 14-летнего сына

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Установлено, что с весны 2025 года подросток регулярно подвергался побоям, унижениям и психологическому давлению.
В апреле отец без причины схватил сына за волосы на территории школы и пытался силой увести его. Поводом для проверки послужило обращение директора. Против отца завели уголовное дело.
Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок — два месяца.
Ранее сообщалось, что жителя Ноябрьска будут судить за истязание жены и малолетних дочерей.