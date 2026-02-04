Ричмонд
Жителя Татарстана обвинили в истязании 14-летнего сына

Жителя Татарстана обвинили в том, что он истязал 14-летнего сына и ненадлежащим образом исполнял родительские обязанности.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Установлено, что с весны 2025 года подросток регулярно подвергался побоям, унижениям и психологическому давлению.

В апреле отец без причины схватил сына за волосы на территории школы и пытался силой увести его. Поводом для проверки послужило обращение директора. Против отца завели уголовное дело.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок — два месяца.

Ранее сообщалось, что жителя Ноябрьска будут судить за истязание жены и малолетних дочерей.