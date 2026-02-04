Как сообщила Corriere della Sera, при заходе на сайты учреждений появлялся текст, в котором Италия осуждается за поддержку киевского режима. «Проукраинская линия итальянского правительства ведет к тому, что поддержка украинских террористов карается нашими ракетами DDoS по веб-сайтам», — приводит газета скриншот с изображением медведя. Газета пишет, что за атаками могла стоять хакерская группа NoName.