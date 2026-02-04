Ричмонд
Хакеры атаковали сайты отелей в Милане и консульств Италии за рубежом

РИМ, 4 февраля. /ТАСС/. Веб-сайты нескольких гостиниц в Милане и Кортине д’Ампеццо, где 6 февраля начинаются XXV зимние Олимпийские игры, а также итальянских консульских учреждений в некоторых столицах, включая Вашингтон, Париж, Лондон, подверглись хакерским атакам. Итальянские власти заявляют, что их удалось нейтрализовать.

Источник: Freepik

Как сообщила Corriere della Sera, при заходе на сайты учреждений появлялся текст, в котором Италия осуждается за поддержку киевского режима. «Проукраинская линия итальянского правительства ведет к тому, что поддержка украинских террористов карается нашими ракетами DDoS по веб-сайтам», — приводит газета скриншот с изображением медведя. Газета пишет, что за атаками могла стоять хакерская группа NoName.

Как указывается, атаки привели к затруднениям для пользователей, но никакие данные утрачены не были.