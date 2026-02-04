В Воронеже экс-министру торговли изменили меру пресечения на домашний арест

Швырков находился под арестом с 9 июля 2025 года. По версии следствия, Швырков и другие сотрудники органов исполнительной власти и местного самоуправления похитили не менее 4,8 млн рублей бюджетных средств. Эти деньги выделялись на материальную помощь гражданам, оказавшим содействие в привлечении граждан на военную службу. Чиновники предоставляли в мобилизационное управление правительства Воронежской области и министерство социальной защиты Воронежской области заведомо ложные и недостоверные сведения о человеке, который якобы оказывал такое содействие.