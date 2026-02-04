Ричмонд
В Воронеже экс-министру торговли изменили меру пресечения на домашний арест

ВОРОНЕЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Воронежа изменил меру пресечения Геннадию Швыркову, последовательно занимавшему должности главы Семилукского района Воронежской области и министра предпринимательства, торговли и туризма в региональном правительстве. Об этом ТАСС сообщили в аппарате суда.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня [принято решение об изменении меры пресечения на домашний арест], до 4 апреля», — ответили в аппарате суда на вопросы о решении по новой мере пресечения и его сроках.

Швырков находился под арестом с 9 июля 2025 года. По версии следствия, Швырков и другие сотрудники органов исполнительной власти и местного самоуправления похитили не менее 4,8 млн рублей бюджетных средств. Эти деньги выделялись на материальную помощь гражданам, оказавшим содействие в привлечении граждан на военную службу. Чиновники предоставляли в мобилизационное управление правительства Воронежской области и министерство социальной защиты Воронежской области заведомо ложные и недостоверные сведения о человеке, который якобы оказывал такое содействие.