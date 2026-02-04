Ричмонд
В Москве завели дело после смерти мужчины из-за прорыва трубы с горячей водой

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Столичные следователи возбудили уголовное дело после смерти мужчины в результате прорыва трубы с горячей водой в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского ГСУ СК.

Источник: РИА "Новости"

«По данному факту Чертановским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в настоящее время следователи и криминалисты столичного главка СК осматривают место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В свою очередь в столичной прокуратуре сообщили ТАСС, что ведомство контролирует расследование обстоятельств происшествия.