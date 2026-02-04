Два поезда в сообщении с Крымом остановили из-за ЧП в Тамбовской области

«В связи с происшествием в Тамбовской области в пути остановлены два поезда “Таврия”. По состоянию на 18.00 мск… № 068 Москва — Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается менее, чем на 1 час… № 028 Симферополь — Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 2 часа», — говорится в сообщении.
Как сообщили в среду РЖД, на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области грузовые вагоны с бензином сошли с рельсов и загорелись. Сообщалось, что в связи с инцидентом в пути задерживались восемь поездов.
По данным РЖД, речь шла о задержках составов № 3 Кисловодск — Москва, № 27 Симферополь — Москва, № 35 Адлер — Санкт-Петербург, № 37 Имеретинский курорт — Нижний Новгород, № 101 Адлер — Москва, № 139 Кисловодск — Архангельск, № 266 Москва — Новороссийск, № 739 Воронеж — Москва.
«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — отметили в «Гранд Сервис Экспрессе».
