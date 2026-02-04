Двоих уфимцев обвиняют в организации взяток для чиновника Ространснадзора

Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело в отношении двоих жителей Уфы. Их обвиняют в посредничестве во взяточничестве.
По данным следствия, мужчины вступили в сговор с высокопоставленным сотрудником регионального управления Ространснадзора. Вместе они придумали схему, как вымогать деньги у предпринимателей, занимающихся грузоперевозками.
Суть схемы была в следующем: если перевозчик нарушал правила и хотел избежать штрафа, он мог через посредников обратиться к этому чиновнику. Тот за определенную плату обещал «крышевать» бизнес и не привлекать его к ответственности.
Весной прошлого года обвиняемые по указанию этого должностного лица попытались получить 450 тысяч рублей от одного из коммерсантов. Однако на сделке их задержали сотрудники регионального управления ФСБ.
Оба мужчины признали свою вину. В качестве меры пресечения на их имущество общей стоимостью 15 миллионов рублей наложен арест. Дело передано в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
