В Италии трое граждан Молдовы зарабатывали 350 тысяч евро в день: Полиция прикрыла одну из крупнейших подпольных фабрик по производству сигарет

В Италии разоблачена одна из крупнейших подпольных фабрик сигарет, управляемая тремя гражданами Молдовы в Вигонце, провинция Падуя. Производство — около 2 млн сигарет в день, прибыль — до 350 тыс. евро в день, до 120 млн евро в год.