В Италии трое граждан Молдовы зарабатывали 350 тысяч евро в день: Полиция прикрыла одну из крупнейших подпольных фабрик по производству сигарет

Три гражданина Молдовы зарабатывали по 350 тысяч евро в день на подпольной фабрике в Италии.
В Италии разоблачена одна из крупнейших подпольных фабрик сигарет, управляемая тремя гражданами Молдовы в Вигонце, провинция Падуя. Производство — около 2 млн сигарет в день, прибыль — до 350 тыс. евро в день, до 120 млн евро в год.
Конфискованы 5,5 т сигарет, 16 т табака, упаковочные материалы и грузовик. Задержаны трое наших соотечественников за контрабанду и подделку марок. Ущерб бюджету Италии и ЕС — около 80 млн евро.