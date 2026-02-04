Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Рублевке застрелен преступник, его искала полиция за убийство мужа любовницы

Мужчину, убившего мужа своей любовницы и случайного таксиста, ликвидировали в Москве.

Источник: Комсомольская правда

На Рублевском шоссе в Москве завершилась криминальная история, которая началась с любовного треугольника. Как узнали в KP.RU, 3 февраля полиция ликвидировала мужчину, которого подозревают в похищении и убийстве мужа своей любовницы, а затем и таксиста, которому беглец не захотел платить проезд из Самарской области в столицу.

Вечером на Рублевском шоссе двое устроили перестрелку с полицией в подъезде жилого дома. В результате одного ликвидировали, второго задержали. Выяснилось, что подозреваемых разыскивали еще в Пензе. Там один из них похитил и убил мужа своей любовницы.

После этого преступники бежали до Самарской области, где наняли такси до Москвы. Уже столице они убили таксиста. По данным «КП-Самара», они отказались платить за поездку 85 тысяч рублей.

Погибшим при задержании оказался 41-летний житель Пензы, работавший охранником. По словам знакомых, он зарабатывал около 100 тысяч рублей в месяц. Мужчина был тихим и неприметным.

Все изменилось в 2014 году. Тогда он месте с другом убил молодую пару. Причиной преступления стали машина и золотые украшения.

Родственница ликвидированного мужчины рассказала, что он был обычным человеком. Его брак продлился всего четыре месяца. После ареста в 2014 году жена сразу подала на развод. С тех пор они не общались.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.