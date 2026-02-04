На Рублевке застрелен преступник, его искала полиция за убийство мужа любовницы

На Рублевском шоссе в Москве завершилась криминальная история, которая началась с любовного треугольника. Как узнали в KP.RU, 3 февраля полиция ликвидировала мужчину, которого подозревают в похищении и убийстве мужа своей любовницы, а затем и таксиста, которому беглец не захотел платить проезд из Самарской области в столицу.