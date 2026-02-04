Две учительницы пострадали в результате атаки ВСУ на Брянскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область с применением дронов-камикадзе. Один из дронов ударил по гражданскому автомобилю в Стародубском муниципальном округе, в результате пострадали две учительницы из приграничных школ области. Об этом в среду, 4 февраля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.