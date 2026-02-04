Две учительницы пострадали в результате атаки ВСУ на Брянскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область с применением дронов-камикадзе. Один из дронов ударил по гражданскому автомобилю в Стародубском муниципальном округе, в результате пострадали две учительницы из приграничных школ области. Об этом в среду, 4 февраля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
— ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате целенаправленного удара по гражданскому автомобилю, к сожалению, легкие ранения получили две мирные жительницы. Пострадавшие не просто мирные жительницы, это учителя приграничной школы, которые возвращались после проведенных занятий, — говорится в Telegram-канале главы региона.
По словам Богомаза, пострадавших женщин госпитализировали. В больнице им оказали всю необходимую помощь. Губернатор пожелал им скорейшего выздоровления.
2 февраля в результате ночной атаки ВСУ на город Старый Оскол также погибли мирные жители. Дрон ударил по частному дому, после чего начался пожар.