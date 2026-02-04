12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор

В материалах уголовного дела говорится о том, что в два часа ночи водитель микроавтобуса Volkswagen Crafter пошел на обгон и левым бортом протаранил ехавший навстречу грузовик FAW. Водитель грузовика пытался уйти от столкновения и прижался к отбойнику, но это не помогло. От удара весь левый борт микроавтобуса буквально разодрало на куски.