Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в Тамбовской области локализовали

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Пожар в Тамбовской области, где загорелись цистерны грузового поезда, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Источник: © РИА Новости

В среду в РЖД сообщили о сходе вагонов с последующим возгоранием груза (бензина). Движение поездов приостановлено. В пресс-службе МЧС России РИА Новости добавили, что загорелись пять цистерн, борьбу с огнем ведут 47 пожарных и 20 единиц техники. К месту происшествия направлены пожарные поезда. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.

«Пожар в Тамбовской области локализован… Сотрудники МЧС России охлаждают пожарными лафетными стволами негорящие цистерны и ликвидируют горение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к тушению цистерн грузового поезда в городе Мичуринске привлечено 68 человек и 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Отмечается, что пожарные работают в условиях высоких температур, быстрому распространению огня способствовал характер горючего вещества. Для тушения пожара применяется воздушно-механическая пена.