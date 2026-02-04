Пожар в Тамбовской области локализовали

В среду в РЖД сообщили о сходе вагонов с последующим возгоранием груза (бензина). Движение поездов приостановлено. В пресс-службе МЧС России РИА Новости добавили, что загорелись пять цистерн, борьбу с огнем ведут 47 пожарных и 20 единиц техники. К месту происшествия направлены пожарные поезда. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.