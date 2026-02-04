Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две учительницы пострадали из-за атаки БПЛА в Брянской области

Две учительницы получили ранения в результате атаки беспилотника на автомобиль в Брянской области. Данное заявление сделал губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате целенаправленного удара по гражданскому автомобилю, к сожалению, лёгкие ранения получили две мирные жительницы», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что пострадавшие являются учителями из приграничной школы, которые возвращались домой после проведения занятий. По словам Богомаза, обе женщины были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Им уже оказана вся необходимая помощь. На месте происшествия в настоящий момент работают оперативные и неотложные службы.

Ранее сообщалось, что шесть мирных жителей получили ранения в результате очередных обстрелов Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины. Один из инцидентов произошёл в селе Глотово Грайворонского городского округа, где беспилотник взорвался прямо на территории частного домовладения. Ещё несколько человек пострадали в селе Замостье, где FPV-дрон атаковал легковой автомобиль.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше