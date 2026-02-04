Две учительницы пострадали из-за атаки БПЛА в Брянской области

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате целенаправленного удара по гражданскому автомобилю, к сожалению, лёгкие ранения получили две мирные жительницы», — написал он.
Губернатор подчеркнул, что пострадавшие являются учителями из приграничной школы, которые возвращались домой после проведения занятий. По словам Богомаза, обе женщины были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Им уже оказана вся необходимая помощь. На месте происшествия в настоящий момент работают оперативные и неотложные службы.
Ранее сообщалось, что шесть мирных жителей получили ранения в результате очередных обстрелов Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины. Один из инцидентов произошёл в селе Глотово Грайворонского городского округа, где беспилотник взорвался прямо на территории частного домовладения. Ещё несколько человек пострадали в селе Замостье, где FPV-дрон атаковал легковой автомобиль.
