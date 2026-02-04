Появились подробности ситуации после взрыва цистерн в Тамбовской области

В связи со сходом и возгоранием железнодорожных цистерн с бензином в городе Мичуринске был создан оперативный штаб. Об этом в среду, 4 февраля, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.
Глава области уточнил, что штаб возглавил его заместитель Евгений Зименко. На место происшествия также выехал министр транспорта Альберт Чурилов. Кроме того, мэр Мичуринска Максим Харников постоянно докладывает Первышову всю информацию с места случившегося.
— По информации Главного управления МЧС по Тамбовской области, на месте происшествия работают 20 единиц техники, дополнительно направлены пожарные поезда. Угрозы жилым домам нет. Информация о пострадавших уточняется. Причины возгорания будут установлены после тушения пожара, — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Грузовые вагоны с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области 4 февраля. В связи с инцидентом в регионе временно остановили движение поездов, а в РЖД создали оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. Позднее в Сети появилось видеозапись со взрывом, произошедшим на железнодорожных путях в Мичуринске.