Две учительницы ранены в результате атаки ВСУ по Брянской области

В результате атаки украинского беспилотника в Брянской области пострадали двое мирных жителей. Жертвами нападения стали две школьные учительницы, получившие ранения при ударе по их автомобилю. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«ВСУ атаковали дронами — камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате целенаправленного удара по гражданскому автомобилю, к сожалению, легкие ранения получили две мирные жительницы», — уточнил глава региона.
Сейчас обе женщины находятся в медицинском учреждении. Им была оперативно оказана вся необходимая помощь.
Также стало известно о жертвах среди гражданского населения в Херсонской области. Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что за сутки от ударов ВСУ погибли четыре человека и пострадали тринадцать.