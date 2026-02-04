Ричмонд
В Тамбовской области создали оперштаб из-за возгорания цистерн с бензином

На станции Кочетовка-2 с железнодорожных путей сошли вагоны грузового состава.

Источник: Комсомольская правда

В Мичуринске создан оперативный штаб после схода вагонов и возгорания бензина в Тамбовской области. Об этом сообщил «КП-Тамбов» со ссылкой на губернатора региона Евгения Первышова.

На месте происшествия работают несколько десятков единиц техники, также направлены дополнительные пожарные поезда. Угрозы жилым домам нет.

Напомним, на железнодорожной станции Кочетовка-2 с железнодорожных путей сошли вагоны грузового состава. Поезд перевозил бензин, во время аварии он загорелся.

Также отмечается, что после тушения пожара будут установлены причины возгорания.

Сообщалось, что РЖД уже предупредило о том, что железнодорожное движение через станцию Кочетовка приостановлено. На данный момент решается вопрос о пропуске поездов по дополнительному маршруту. При этом железнодорожники принимают необходимые меры для восстановления движения поездов.