В Тамбовской области создали оперштаб из-за возгорания цистерн с бензином

В Мичуринске создан оперативный штаб после схода вагонов и возгорания бензина в Тамбовской области. Об этом сообщил «КП-Тамбов» со ссылкой на губернатора региона Евгения Первышова.
На месте происшествия работают несколько десятков единиц техники, также направлены дополнительные пожарные поезда. Угрозы жилым домам нет.
Напомним, на железнодорожной станции Кочетовка-2 с железнодорожных путей сошли вагоны грузового состава. Поезд перевозил бензин, во время аварии он загорелся.
Также отмечается, что после тушения пожара будут установлены причины возгорания.
Сообщалось, что РЖД уже предупредило о том, что железнодорожное движение через станцию Кочетовка приостановлено. На данный момент решается вопрос о пропуске поездов по дополнительному маршруту. При этом железнодорожники принимают необходимые меры для восстановления движения поездов.