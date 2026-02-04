В Тамбовской области создали оперштаб из-за возгорания цистерн с бензином

Сообщалось, что РЖД уже предупредило о том, что железнодорожное движение через станцию Кочетовка приостановлено. На данный момент решается вопрос о пропуске поездов по дополнительному маршруту. При этом железнодорожники принимают необходимые меры для восстановления движения поездов.