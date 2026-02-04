В деревне Башкирии ввели карантин по бешенству

В деревне Семеново Баймакского района Башкирии объявлен карантин из-за выявленного бешенства животных. Соответствующий указ подписал глава республики.
Очагом распространения болезни признана территория одного из крестьянско-фермерских хозяйств на улице Тукмак. В карантинной зоне вступают в силу строгие ограничения: запрещено лечение животных, посещение дворов посторонними, ввоз непривитых животных, а также проведение выставок, ярмарок и других массовых мероприятий с участием питомцев.
На территории деревни проведут обязательную вакцинацию всех восприимчивых к болезни животных, а здоровых питомцев переведут на изолированное содержание.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.