В деревне Башкирии ввели карантин по бешенству

В Баймакском районе из-за выявленного бешенства объявили карантин.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Семеново Баймакского района Башкирии объявлен карантин из-за выявленного бешенства животных. Соответствующий указ подписал глава республики.

Очагом распространения болезни признана территория одного из крестьянско-фермерских хозяйств на улице Тукмак. В карантинной зоне вступают в силу строгие ограничения: запрещено лечение животных, посещение дворов посторонними, ввоз непривитых животных, а также проведение выставок, ярмарок и других массовых мероприятий с участием питомцев.

На территории деревни проведут обязательную вакцинацию всех восприимчивых к болезни животных, а здоровых питомцев переведут на изолированное содержание.

