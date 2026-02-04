Пожар на железнодорожной станции в Тамбовской области локализовали

Пожар на железнодорожной станции Кочетовка в Мичуринске, где произошел сход грузового поезда с цистернами с бензином, локализован на площади одна тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области.
«Пожар в Тамбовской области локализован на площади 1 000 квадратных метров. К тушению цистерн грузового поезда в городе Мичуринске привлечено 68 человек и 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Сотрудники МЧС России охлаждают пожарными лафетными стволами негорящие цистерны и ликвидируют горение», — говорится в публикации ведомства в мессенджере Max.
Напомним, что причиной происшествия стал сход вагонов с рельсов. В результате опрокинулись и загорелись пять цистерн, заполненных бензином.
На месте работают несколько десятков единиц техники и пожарные поезда. Для ликвидации последствий происшествия был создан оперативный штаб.
Представители МЧС заверили, что угрозы для близлежащих жилых домов нет. Работы по полному тушению возгорания продолжаются.