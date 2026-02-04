Пожар на железнодорожной станции в Тамбовской области локализовали

«Пожар в Тамбовской области локализован на площади 1 000 квадратных метров. К тушению цистерн грузового поезда в городе Мичуринске привлечено 68 человек и 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Сотрудники МЧС России охлаждают пожарными лафетными стволами негорящие цистерны и ликвидируют горение», — говорится в публикации ведомства в мессенджере Max.