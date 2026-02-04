В Петербурге более 25 детей слегли с ротавирусом после обеда в школьной столовой

Симптомы начали проявляться несколько дней назад, и родители считают, что причиной стали продукты из школьной столовой. Сегодня она была закрыта, а на официальных ресурсах школы сообщается о переводе всех учащихся на дистанционное обучение и начале дезинфекции. Также поступают жалобы на отсутствие медперсонала и горячей воды в учреждении, однако администрация школы ситуацию не прокомментировала. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.