В Петербурге более 25 детей слегли с ротавирусом после обеда в школьной столовой

Симптомы начали проявляться несколько дней назад, и родители считают, что причиной стали продукты из школьной столовой. Сегодня она была закрыта, а на официальных ресурсах школы сообщается о переводе всех учащихся на дистанционное обучение и начале дезинфекции. Также поступают жалобы на отсутствие медперсонала и горячей воды в учреждении, однако администрация школы ситуацию не прокомментировала. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
Ранее Life.ru писал, что москвичи отравились устрицами и салатами из ресторана iL Patio на Варшавском шоссе. Пострадавшие считают, что причина — плохо промытые устрицы или некачественная вода в заведении, поскольку санузел там отсутствует, и посетители вынуждены пользоваться туалетами торгового центра.
