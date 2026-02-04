Ричмонд
В Москве суд отправил владельца BMW под арест за отказ снять тонировку

Суд в Москве арестовал водителя BMW X7 на пять суток за отказ снять тонировку с автомобиля. Об этом информировала пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Судья Дорогомиловского районного суда рассмотрел административное дело и признал владельца автомобиля виновным в совершении правонарушения. Основанием для привлечения к ответственности послужил отказ гражданина устранить нарушение правил тонировки стекол транспортного средства после прямого требования полицейского.

«Назначено наказание по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ в виде административного ареста сроком на пять суток», — говорится в сообщении.

Напомним, что с 9 января в России ужесточились правила проверки светопропускаемости автомобильных стёкол, закрыв правовую лазейку для некоторых категорий водителей. Теперь штраф за тонировку можно получить на любом транспортном средстве, включая машины, временно ввезённые на территорию страны. Согласно новым нормам, установлен единый стандарт для всех: светопропускание лобового и передних боковых стёкол должно составлять не менее 70%.

