В Москве суд отправил владельца BMW под арест за отказ снять тонировку

Напомним, что с 9 января в России ужесточились правила проверки светопропускаемости автомобильных стёкол, закрыв правовую лазейку для некоторых категорий водителей. Теперь штраф за тонировку можно получить на любом транспортном средстве, включая машины, временно ввезённые на территорию страны. Согласно новым нормам, установлен единый стандарт для всех: светопропускание лобового и передних боковых стёкол должно составлять не менее 70%.