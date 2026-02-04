Поезда задерживаются на МЦД-4 из-за остановки состава

Несколько поездов задерживаются на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4). Об этом в среду, 4 февраля, сообщило агентство городских новостей «Москва».
Причиной задержки стала остановка состава на участке Нижегородская — Кусково. Поезд остановили по техническим причинам, к нему уже направили вспомогательный локомотив, говорится в публикации.
Ранее человек упал на рельсы на станции Стрешнево МЦД-2. В связи с этим задерживались электрички, следующие в сторону Подольска.
До этого человека зажало между платформой и электропоездом на станции Павшино МЦД-2. Он погиб от полученных травм.