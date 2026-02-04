Губернатор Гладков оказался одним из застрявших в лифтах белгородцев

«Я был одним из 77 людей, которые застрял в лифте. Мне нужно было на совещание, я пытался понять, когда приедет [спасательная] бригада», — сказал он.
По его словам, аварийные службы оперативно освободили его из лифта, действуя по заранее отработанному алгоритму. На совещание глава региона прибыл вовремя.
Накануне при обстреле региона со стороны ВСУ был поврежден объект энергетики. В Белгороде начались сбои в подаче электричества, воды и тепла.
Вечером, в 23:00, было зафиксировано, что в лифтах застряли 82 человека, к полуночи аварийные бригады освободили 77 из них.