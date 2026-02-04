Ричмонд
+2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК проверяет информацию об отравлении более 25 детей в школе в Петербурге

Родственники школьников утверждают, что несколько человек попали в больницу.

Источник: Аргументы и факты

Следователи проверяют сообщения об отравлении более 25 детей после обеда в школьной столовой в Санкт-Петербурге, пишет «360» со ссылкой на ГСУ СК РФ по городу.

О том, что в Невском районе школьники почувствовали себя плохо, а несколько человек, со слов родственников, попали в больницу, сообщили СМИ.

Проводится доследственная проверка, при необходимости будут приняты меры, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в селе Параул Карабудахкентского района Дагестана 10 детей в частном детском саду «Ясмина» отравились угарным газом. Пострадавших госпитализировали.