СК проверяет информацию об отравлении более 25 детей в школе в Петербурге

Следователи проверяют сообщения об отравлении более 25 детей после обеда в школьной столовой в Санкт-Петербурге, пишет «360» со ссылкой на ГСУ СК РФ по городу.
О том, что в Невском районе школьники почувствовали себя плохо, а несколько человек, со слов родственников, попали в больницу, сообщили СМИ.
Проводится доследственная проверка, при необходимости будут приняты меры, сообщили в ведомстве.
