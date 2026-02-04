В Свердловской области крупный пожар вспыхнул в столярном цехе

4 февраля в 12:41 в Свердловской области в окрестностях села Юрмытское произошел пожар. Огнем было охвачено здание столярного цеха на улице Кирова. Площадь пожара составила 480 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС Свердловской области.
— Повреждены кровля, стены и пиломатериал в столярном цехе. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, девятнадцать пожарных, — рассказали в ведомстве.
Специалисты устранили открытый огонь к 14:30. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 17:10. Из-за инцидента никто не пострадал. Причину случившегося установят пожарные дознаватели.