В Свердловской области крупный пожар вспыхнул в столярном цехе

4 февраля в 12:41 в Свердловской области в окрестностях села Юрмытское произошел пожар. Огнем было охвачено здание столярного цеха на улице Кирова. Площадь пожара составила 480 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС Свердловской области.