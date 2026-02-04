Белорус, бросивший малыша об пол в Шереметьево, состоял на учёте с шизофренией

Обвиняемый длительное время состоял на психиатрическом учёте в Белоруссии, но перед поездкой в Россию убедил своего врача выдать ему справку об отсутствии учёта. Эта справка потребовалась ему и для трудоустройства в Египте. Сам Витьков утверждает, что совершенно не помнит обстоятельств произошедшего в аэропорту. Во время перелёта, он вёл себя неадекватно, бесцельно ходил по салону и выливал на себя воду, что побудило экипаж запросить задержание, когда судно приземлится, однако полицейские этого не сделали. По данному факту было возбуждено отдельное уголовное дело о халатности в отношении сотрудников ведомства.