Белорус, бросивший малыша об пол в Шереметьево, состоял на учёте с шизофренией

Владимир Витьков швырнул двухлетнего ребёнка об пол, тем самым причинив мальчику тяжёлые травмы, включая переломы костей черепа. Государственный обвинитель в судебном заседании ходатайствовал о назначении подсудимому принудительного лечения в связи с его невменяемым состоянием. Потерпевшая сторона заявила гражданский иск, однако конкретную сумму компенсации в интересах ребёнка пока не озвучили. Витьков согласился выплатить её частично.
Обвиняемый длительное время состоял на психиатрическом учёте в Белоруссии, но перед поездкой в Россию убедил своего врача выдать ему справку об отсутствии учёта. Эта справка потребовалась ему и для трудоустройства в Египте. Сам Витьков утверждает, что совершенно не помнит обстоятельств произошедшего в аэропорту. Во время перелёта, он вёл себя неадекватно, бесцельно ходил по салону и выливал на себя воду, что побудило экипаж запросить задержание, когда судно приземлится, однако полицейские этого не сделали. По данному факту было возбуждено отдельное уголовное дело о халатности в отношении сотрудников ведомства.
Напомним, что инцидент произошёл в июне 2025 года. Владимир Витьков швырнул двухлетнего мальчика об пол. У ребёнка был диагностирован открытый перелом костей черепа, а также переломы в основании черепа. Позднее состояние малыша улучшилось и его выписали из больницы. Известно, что у обвиняемая есть маленькая дочь.
