BMW вылетел с дороги и снес две сосны на проспекте Назарбаева в Алматы

Авария случилась на проспекте Назарбаева, напротив Французского дома, на участке между улицами Сатпаева и Абая.
По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, двигавшийся в северном направлении, начал торможение перед светофором, после чего машину занесло.
Автомобиль выехал за пределы проезжей части, перелетел бордюр, пересек арык, снес две сосны и остановился между ними, частично оказавшись на тротуаре.
Отмечается, что в момент происшествия на тротуаре не было пешеходов. В результате ДТП никто не пострадал.
