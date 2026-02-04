Ричмонд
BMW вылетел с дороги и снес две сосны на проспекте Назарбаева в Алматы

В Алматы вечером 4 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Авария случилась на проспекте Назарбаева, напротив Французского дома, на участке между улицами Сатпаева и Абая.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, двигавшийся в северном направлении, начал торможение перед светофором, после чего машину занесло.

Автомобиль выехал за пределы проезжей части, перелетел бордюр, пересек арык, снес две сосны и остановился между ними, частично оказавшись на тротуаре.

Отмечается, что в момент происшествия на тротуаре не было пешеходов. В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее сообщалось о другом ДТП. Смертельное лобовое столкновение грузовика и внедорожника произошло на трассе близ Жанаозена.