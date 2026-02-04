В ФРГ погиб кондуктор после нападения пассажира поезда при проверке билетов

В Германии пассажир поезда избил кондуктора при проверке билетов, в результате чего он умер, пишет Bild.
По данным издания, инцидент произошел вечером 2 февраля. Пассажир поезда напал на кондуктора во время проверки билетов через несколько минут после отправления состава.
«Мужчина встал, оттолкнул кондуктора и, как утверждается, яростно угрожал ему кулаками. Очевидцы сообщают, что кондуктор сначала пытался разрядить ситуацию и держался на расстоянии. Когда он наконец попросил безбилетника покинуть поезд, то мужчина, по словам очевидцев, начал бить кондуктора кулаками», — сказано в материале.
Впоследствии полицейские задержали напавшего, а пострадавшего доставили в больницу. Его пытались спасти. Однако этого сделать не удалось. У кондуктора остались жена и дети.
