Гладков оказался одним из застрявших в лифтах во время блэкаута в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оказался среди 77 человек, застрявших в лифтах из-за аварии с электроснабжением в Белгороде. К счастью, аварийные службы быстро освободили его из лифта, следуя заранее отработанному алгоритму.

Источник: Life.ru

«Я был одним из 77 людей, которые застряли в лифте. Мне нужно было на совещание, я пытаться понять, когда приедёт [спасательная] бригада», — рассказал Гладков во время прямой трансляции «10 вопросов губернатору».

Напомним, что сегодня из-за атаки ВСУ в Белгородской области в лифтах оказались заблокированы десятки человек. На устранение последствий атаки вышли 14 аварийных бригад от лифтовых организаций. В городе также отключились светофоры, произошли перебои с подачей электроэнергии, воды и тепла.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.