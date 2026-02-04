Гладков оказался одним из застрявших в лифтах во время блэкаута в Белгороде

«Я был одним из 77 людей, которые застряли в лифте. Мне нужно было на совещание, я пытаться понять, когда приедёт [спасательная] бригада», — рассказал Гладков во время прямой трансляции «10 вопросов губернатору».
Напомним, что сегодня из-за атаки ВСУ в Белгородской области в лифтах оказались заблокированы десятки человек. На устранение последствий атаки вышли 14 аварийных бригад от лифтовых организаций. В городе также отключились светофоры, произошли перебои с подачей электроэнергии, воды и тепла.
