Житель Ростовской области остался без дома из-за перегрева печи

В одном из хуторов Веселовского района Ростовской области произошел серьезный пожар. Об этом сообщили в областном МЧС.
По данным ведомства, 67-летний хозяин использовал печное отопление. В какой-то момент произошел перекал. Буржуйка так сильно нагрелась, что посыпались искры, в итоге вспыхнул чердак. Пламя быстро распространилось по флигелю. Мужчина чудом не пострадал — он успел выбежать на улицу.
Как сказали в региональном МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров. С огнем боролись шесть специалистов, также привлекали две единицы техники. В ведомстве напомнили о том, что необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.
