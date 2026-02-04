Ричмонд
Житель Ростовской области остался без дома из-за перегрева печи

Под Ростовом 67-летний мужчина из-за пожара остался без крыши над головой.

Источник: Комсомольская правда

В одном из хуторов Веселовского района Ростовской области произошел серьезный пожар. Об этом сообщили в областном МЧС.

По данным ведомства, 67-летний хозяин использовал печное отопление. В какой-то момент произошел перекал. Буржуйка так сильно нагрелась, что посыпались искры, в итоге вспыхнул чердак. Пламя быстро распространилось по флигелю. Мужчина чудом не пострадал — он успел выбежать на улицу.

Как сказали в региональном МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров. С огнем боролись шесть специалистов, также привлекали две единицы техники. В ведомстве напомнили о том, что необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

