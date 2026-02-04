Над регионами России и Азовским морем сбили 72 дрона ВСУ

Ранее Life.ru писал, что в ЛНР погибли два мирных жителя от удара украинского беспилотника по автомобилю. Инцидент произошёл вечером во вторник в районе населённого пункта Новокраснянка Кременского района. Для атаки был использован украинский дрон малого радиуса действия.