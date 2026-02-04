Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России и Азовским морем сбили 72 дрона ВСУ

За шесть часов, с 14:00 до 20:00 мск, силы ПВО уничтожили 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Согласно официальному заявлению, среди сбитых дронов 24 были перехвачены над Азовским морем, 23 — в Белгородской области, 14 — в Краснодарском крае, 6 — в Республике Крым, 3 — в Курской области и 2 — в Брянской области.

Ранее Life.ru писал, что в ЛНР погибли два мирных жителя от удара украинского беспилотника по автомобилю. Инцидент произошёл вечером во вторник в районе населённого пункта Новокраснянка Кременского района. Для атаки был использован украинский дрон малого радиуса действия.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.